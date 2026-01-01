Le Auchan de Crest toujours dans le flou

Il est désormais officiel que le supermarché ne passera pas dans le giron d’Intermarché. Mais d’autres enseignes ont la grande surface dans le viseur... 35 personnes y sont aujourd’hui salariées.

Un jeudi normal, dans un supermarché normal... Entre le va-et-vient des salarié·es, le bruit de fond de la ligne de caisse et le ronron lénifiant des réfrigérateurs, on aurait pu croire qu’en ce 11 juin ensoleillé, le supermarché Auchan de la Croix de Romans, à Crest, coulait une matinée tranquille, loin des tumultes qui agitent le monde sans merci de la grande distribution. Et pourtant... La grande surface crestoise est aujourd’hui, avec seize autres de ses semblables, l’objet de toutes les attentions, tant pour le groupe Auchan que pour ses concurrents...

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Article publié dans Le Crestois du 12 juin 2026