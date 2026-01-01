Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

300 jeunes à vélo pour la traversée de la Drôme

Ils ont fait étape à Crest au troisième jour de cette traversée de 220 km...

drome velo 2026
Les cyclistes valentinois de l’école Léo-Lagrange

« C’est dur et c’est fatigant, mais on s’amuse ! » Assya, Shaunez et Alinakou, élèves à l’école Leo Lagrange, à Valence, peuvent enfin souffler. Ils faisaient étape à Crest, le mercredi 3 juin, après avoir pédalé sur dix-sept kilomètres depuis Montoison.

Du lundi 1er au vendredi 5 juin s’est déroulée la 32e Traversée de la Drôme à vélo (TDV), véritable aventure pour les élèves du CE2 au CM2 venant de différentes écoles du département...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 12 juin 2026

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU