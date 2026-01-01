300 jeunes à vélo pour la traversée de la Drôme

Ils ont fait étape à Crest au troisième jour de cette traversée de 220 km...



Les cyclistes valentinois de l’école Léo-Lagrange

« C’est dur et c’est fatigant, mais on s’amuse ! » Assya, Shaunez et Alinakou, élèves à l’école Leo Lagrange, à Valence, peuvent enfin souffler. Ils faisaient étape à Crest, le mercredi 3 juin, après avoir pédalé sur dix-sept kilomètres depuis Montoison.

Du lundi 1er au vendredi 5 juin s’est déroulée la 32e Traversée de la Drôme à vélo (TDV), véritable aventure pour les élèves du CE2 au CM2 venant de différentes écoles du département...

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Article publié dans Le Crestois du 12 juin 2026