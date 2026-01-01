80 ans au service des autres

Le Secours catholique a fêté ses quatre-vingts ans à Crest.

C’est une date importante pour une association de solidarité qui ne l’est pas moins, pour bon nombre de personnes précaires et isolées. Le mercredi 5 juin, l’antenne de Crest du Secours catholique Caritas France a invité bénévoles, bénéficiaires, élus (dont la maire de Crest, Athénaïs Kouidri) et personnes de passage à partager une grande tablée, ainsi qu’une journée de partage au centre communal d’échange sociale (CCAS) de Crest de 10 heures à 16 heures, à l’occasion des 80 ans de l’association.

Andrée, Chantal, Françoise, Gilbert… Tous les « bénévoles actifs », pour reprendre les mots d’Andrée, étaient sur le pied de guerre dès le matin, pour offrir café et gâteaux, et pour présenter leurs activités dans la cour du CCAS. Andrée était ainsi très affairée à faire des bouquets de lavande, thym, romarin ou de sauge. « C’est pour offrir aux bénéficiaires », précise cette aînée dynamique. Laquelle, à l’instar de ses camarades, avait à coeur de partager ce moment avec tout le monde.

Comme Catherine, très impliquée dans l’atelier de couture, et qui a peint pour l’occasion une affiche à l’aquarelle : « J’aime beaucoup peindre, et aussi coudre. On a des couturières hors pair à l’atelier ! » Celles-ci se retrouvent ainsi, tous les jeudis, de 13h30 à 16h30. C’est là que la discrète Messaouda, venue du Maghreb et ne parlant pas bien français, a pu s’épanouir. « Chers amis, merci, tous les moments passés avec vous m’ont grandie », a-t-elle tenu à faire savoir aux bénévoles du Secours catholique, dans une lettre lue pour l’occasion par l’une d’entre elles.

REJOIGNEZ-LES !

Toutes les layettes et autres couvertures tricotées avec soin sont vendues au profit du Secours catholique lors de leur brocante en mars. Mais pas seulement, indique Chantal : « Depuis cette année, la maternité de Valence nous a demandé d’en tricoter pour offrir à des mamans démunies. Nous faisons aussi des sacs pour qu’elles puissent ranger la layette. » Le Secours catholique vend aussi à une trentaine de personnes des paniers bio à prix solidaire, et organise des sorties ainsi qu’un atelier cuisine du monde.

Pascal de Montmorillon, président de la délégation Drôme-Ardèche du Secours catholique, précise : « Contrairement à d’habitude, où les anniversaires de décennie du Secours catholique étaient plutôt fêtés au niveau national, à Bercy, nous avons choisi de fêter nos 80 ans au niveau des territoires. Partout en France, des journées comme cela sont organisées par les délégations locales. » De quoi saluer le travail de la quinzaine de bénévoles gravitant à Crest (80 au niveau de la Drôme-Ardèche). Et qui n’espèrent qu’une chose : que d’autres viendront les rejoindre, au service des plus démunis.

Blandine Flipo

Secours catholique, rue Aristide Dumont à Crest. Permanence tous les mercredis.

Infos : 06 89 55 49 61

Article publié dans Le Crestois du 12 juin 2026