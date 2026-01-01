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La mairie de Crest promet une Fête de la musique pour tous

Rendez-vous aux quatre coins de la ville le dimanche 21 juin.

« Chacun y trouvera son compte, il y en a pour toutes les oreilles et tous les styles. » C’est la promesse de Thierry Bonté, conseiller municipal délégué, pour la Fête de la musique, qui aura lieu le dimanche 21 juin. La mairie de Crest et ses partenaires ont présenté, lundi 8 juin, les temps forts de cette 36e édition.

Cette fête se répartira sur seize lieux, de 14 heures à minuit, et fera dialoguer les styles, avec de la pop, du rock, de l’électro et des musiques actuelles...

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Article publié dans Le Crestois du 12 juin 2026

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