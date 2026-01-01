6 juin 1944 : une cérémonie très suivie

La commémoration du Débarquement en Normandie a eu lieu au cimetière.

Il y avait foule le samedi 6 juin devant le cimetière pour rendre hommage aux anciens combattants et aux résistants qui ont participé à la Libération de la France. La cérémonie était animée par Danièle Chaise-Perez, conseillère municipale déléguée aux affaires patriotiques. Outre les jeunes sapeurs-pompiers et les gendarmes, étaient présents de nombreux élus...

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Article publié dans Le Crestois du 12 juin 2026