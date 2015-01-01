Crest soutient le festival Bridge to Hell

La mairie a renouvelé son partenariat avec La Boîte en métal.

La mairie de Crest a signé le mardi 2 juin la poursuite de son partenariat avec l’association La Boîte en métal, organisatrice du festival de métal Bridge to hell. Ce festival, dont la 6e édition se tiendra les 11 et 12 septembre prochain à l’Espace Soubeyran à Crest, est devenu, au fil du temps, un rendez-vous incontournable des fans de cette musique ultra-rythmée.

Éric Néré, l’un des coprésidents de l’association, s’en réjouit : « Depuis la première année, on ne cesse de progresser en termes de spectateurs ; 480 la première année et en 2025, on a vendu environ 1 550 billets. Le budget a aussi quadruplé, passant de 27 000 euros la première année à 110 000 euros cette année, grâce à l’aide des entreprises locales. » Ce qui fait du Bridge to hell, dixit les deux coprésidents Eric Néré et Jean-Claude Cognard, « l’un des plus gros festivals de métal de la région, et le plus gros du sud-est de la France ». Avec la particularité, insistent les deux hommes, « de mélanger tous les styles de métal », y compris les plus extrêmes, à l’exclusion de ceux d’extrême-droite. « Et nous espérons que cela restera ainsi », a prévenu la maire de Crest, Athénaïs Kouidri.

En tête d’affiche, le festival annonce des groupes internationaux, dont le groupe allemand berlinois Eisbrecher, le groupe grec Rotting Christ et Caliban, groupe de metalcore allemand. Eric Néré précise : « Comme le festival a beaucoup grossi, on est obligé d’aller vers l’international » Et d’ajouter que les jeunes talents auront leur chance grâce à l’organisation de concerts gratuits le samedi 12 septembre de 14h30 à 17h30, sur le skatepark. « Notre but est toujours de faire découvrir de nouveaux talents. » soulignent les coprésidents.



Le groupe berlinois Eisbrecher sera à l'affiche en 2026

1 550 PERSONNES EN 2025

« Le soutien municipal représente plus de 8 000 euros », explique la maire de Crest, comprenant des subventions (1 500 euros)ainsi que la mise à disposition de salles, de matériel et un accompagnement en communication, sécurité et logistique. Athénaïs Koudri s’est également réjouie de la mise en place d’un dispositif anti-violences sexuelles et sexistes : « C’est hyper important pour que tout le monde se sente bien et que ça soit la fête jusqu’au bout. »

Une tombola solidaire sera organisée sur place. Les bénéfices seront reversés cette année à l’association ardéchoise de protection animale, Coussinets méli-mélo. Les préventes sont ouvertes sur le site du festival bridgetohell.fr.

Rosaline Jacquot

Article publié dans Le Crestois du 12 juin 2026