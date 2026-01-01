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Hommage aux morts pour la France en Indochine

Un hommage pour les 83 000 soldats français morts en ex-Indochine.

C’est une date peu connue : le 8 juin 1980, le corps du soldat inconnu d’Indochine était inhumé à Paris, afin de rendre hommage aux 83 000 soldats français morts lors de la guerre d’Indochine (1946-1954).

Une cérémonie animée par Jean-Paul Denay, de l’Entente des anciens combattants, s’est tenue au monument aux morts le 8 juin. Etaient présents Jean-Louis Prévost (Souvenir français), la maire Athénaïs Kouidri et le premier adjoint Patrick Méné.

Blandine Flipo

Article publié dans Le Crestois du 12 juin 2026

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