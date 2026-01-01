Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Un repas solidaire concocté par d’heureux locataires

Solidarloc a organisé son repas annuel au couvent des Capucins.

L’atmosphère était joyeuse et effrénée, le samedi 6 juin, un peu avant midi et l’arrivée des personnes conviées au repas organisé par l’association Solidarloc au couvent des Capucins. Trois habitantes de la Maison Marguerite, gérée par l’association Solidarloc, mettaient la dernière touche au repas cuisiné par leurs soins...

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Article publié dans Le Crestois du 12 juin 2026

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