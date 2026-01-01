Quand Allex entre dans la légende…

Rencontre entre marionnettes, théâtre et chant à la maison Saint-Joseph.

Le vendredi 29 mai à la maison Saint-Joseph d’Allex, les huit acteurs-marionnettistes avaient, paraît-il, le trac avant d’endosser leur rôle en public. Très convaincante, Natalie Schaevers les invitait alors, avec l’auditoire, à quelques petits exercices vocaux, et même à un air connu, pour détendre l’atmosphère.

Le lien était créé, le spectacle pouvait commencer : « Il était une fois, dans un petit village qui s’appelait Allex… Moi je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier… Je vais vous les présenter… » Telle fut l’introduction à un dialogue entre marionnettes dévoilant chacune leur identité, avant de mêler aux évènements de la vie ordinaire nostalgie, chants et beaucoup d’humour.

Cette représentation marquait le temps fort et la conclusion d’une aventure...

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Article publié dans Le Crestois du 12 juin 2026