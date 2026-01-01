Une journée ensoleillée pour les énergies renouvelables

Les coopératives Enercoop Aura et Dwatts se sont réunies à Aouste-sur-Sye.

Le samedi 30 mai, à Aouste-sur-Sye, deux coopératives d’énergies renouvelables ont réuni leurs sociétaires. Enercoop Avergne-Rhône-Alpes (Aura) et Dwatts travaillent ensemble, comme l’illustre le parc photovoltaïque au sol d’Aouste. Enercoop Aura en est propriétaire. Elle a coordonné les travaux et va exploiter le parc. Une partie de l’électricité produite sera revendue en local, à travers Dwatts.

Le parc se situe à l’emplacement d’une ancienne décharge communale...

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Article publié dans Le Crestois du 5 juin 2026