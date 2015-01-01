Home, swiss home : 1500 km de trek au départ de Saillans

Camille Monjaret nous invite à la suivre à la trace.

À 45 ans, j’ai troqué ma vie lyonnaise contre une vie plus sobre à Saillans. Pour fêter mon installation, je me suis lancé un défi un peu fou : un trek de 1 500 km à travers les Alpes, en solitaire et en autonomie. Bienvenue dans mon aventure, « Home, Swiss Home », qui débutera le 18 juin sur mon pas-de-porte !

Après vingt ans de carrière comme ingénieur agronome, j’ai décidé en 2025 de rompre mon « contrat social » urbain pour vivre pleinement ma passion de l’itinérance en pleine nature...

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Article publié dans Le Crestois du 5 juin 2026