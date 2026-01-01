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Salle d'armes : « Nous sommes au pied du mur »

Le club d’escrime crestois réclame une nouvelle salle d’armes, qui n’est aujourd’hui plus aux normes.

« C’est un coup de gueule, une façon de mettre tout le monde au courant. Je ne suis plus en mesure d’assumer les responsabilités en cas d’accident.» Le moins que l’on puisse dire, c’est que Jean-Michel Bruyat, président du club d’escrime crestois, le Racing club de sabre (RCS), est remonté. Le 12 mai dernier, il a envoyé une lettre salée à la mairie de Crest et à la communauté de communes du Crestois et du pays de Saillans (3CPS) pour « alerter sur la situation particulièrement préoccupante de la salle d’armes » mise à disposition du club depuis les années 1970, du temps où elle était encore sous la houlette de feu la MJC de Crest...

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Article publié dans Le Crestois du 5 juin 2026

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