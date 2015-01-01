La fabunit va définitivement fermer

L’atelier de recyclage du 8FabLab organise une dernière braderie.

Installé depuis 2014 dans la discrète petite rue Courre Commère, l’atelier de fabrication 8FabLab a eu le temps de se développer largement. Ainsi, dans ces vastes locaux si bien cachés et hors les murs se déploient pas moins de cinq activités : l’aide à l’apprentissage pour la fabrication d’objets électroniques, en bois ou en céramique, grâce notamment à des imprimantes 3D, l’expérimentation, avec la possibilité offerte aux petits et grands d’apprendre à fabriquer et/ou réparer eux-mêmes leurs objets, le coworking avec la mise à disposition de bureaux, la formation professionnelle au service des artisan·es de la vallée et, enfin, le projet expérimental de la FabUnit, visant à collecter du plastique utilisé dans la vallée afin d’en faire des objets. Ainsi pendant cinq ans, des kayaks ont donné vie à des chaises dans la FabUnit située à Eurre.

Hélas, le 8FabLab a pris la décision de mettre fin à cette expérience au début du mois de mai. L’un des trois co-directeurs de la coopérative du 8FabLab, Théo Hyvon, explique...

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Article publié dans Le Crestois du 5 juin 2026