Valérie Vigier nommée sous-préfète de Die

Cette spécialiste des questions agricoles arrive du Centre-Val-de-Loire.

Madame Valérie Vigier est nommée par décret sous-préfète de l’arrondissement de Die. Sa prise de fonctions interviendra ce lundi 8 juin. Administratrice de l’État, elle possède une solide expérience dans la conduite des politiques publiques, le pilotage de transformations complexes et le dialogue territorial interministériel.

Elle exerçait depuis mai 2022 les fonctions de directrice régionale adjointe de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Centre-Val de Loire...

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Communiqué de la préfecture de la Drôme publié dans Le Crestois du 5 juin 2026