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La prairie : un quartier en scène

Cirque et fanfare au pied des immeubles

Les 30 et 31 mai, c’est au coeur du quartier La Prairie que s’est installée la quatrième édition de l’évènement Quartier en scène, porté par le centre social et culturel municipal Crest’Actif. Durant deux jours, près de quatre cents personnes, habitants du quartier ou non, ont répondu à l’invitation de Crest’Actif...

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Article publié dans Le Crestois du 5 juin 2026

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