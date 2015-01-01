Des arbustes plantés pour les naissances de l'année

Les bébés de l'année ont leur arbustre attitré au parc de la Saleine.

Depuis cinq ans, la mairie de Crest pilote l’opération « Une naissance, un arbre ». Dix-neuf enfants, nés entre mai 2025 et fin avril 2026 et résidant à Crest, voient ainsi leur naissance saluée par la plantation d’un arbuste dans le parc de la Saleine, aire pédagogique de biodiversité.

Ils sont en fait 57 petits Crestois nés sur la période. Mais pour bénéficier de cette plantation, les parents doivent renvoyer à la mairie un coupon réponse, ce que ne font en général qu’une partie d’entre eux.

Lors d’une petite cérémonie au parc de la Saleine le 30 mai, Athénaïs Kouidri, maire de Crest, et Laetitia Da Costa, conseillère municipale déléguée à la biodiversité, ont accueilli une dizaine de bébés et leurs parents pour découvrir les arbustes, chacun étiqueté d’un prénom et d’une date de naissance. « C’est une action initiée par la précédente municipalité et que nous allons poursuivre », a précisé Laetita Da Costa.

Depuis 2024, le choix a été fait de ne plus planter d’arbres, mais des arbustes qui vont permettre de constituer une haie vive, véritable refuge pour la biodiversité. Si l’intérêt écologique de cette action est évident, Athénaïs Kouidri n’a pas manqué d’y voir aussi une symbolique citoyenne. « Ces arbustes vont grandir ensemble, tout comme vos enfants qui en grandissant ensemble vont créer une société qui fonctionne », a déclaré la maire de Crest.

L’initiative a en tout cas ravi les parents présent.

Sophie Sabot

Article publié dans Le Crestois du 5 juin 2026