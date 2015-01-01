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« En cellule pour une banderole »

Deux Crestoises ayant participé à une manifestation contre une déviation routière à Saint-Péray dénoncent une répression violente à leur encontre.

Ce sont deux jeunes femmes que nous appellerons « Zaya » et « Joe » pour préserver leur anonymat. Militantes écologistes, elles font partie d’un collectif qui lutte à Saint-Péray, en Ardèche, contre la création d’une déviation routière. Le 14 mai dernier, jeudi de l’Ascension, le collectif a lancé deux actions : l’une sur la voie ferrée en Ardèche, et l’autre sur le pont Mistral à Valence. Huit militants, dont Zaya et Joe, ont ainsi tenu une banderole, deux se sont suspendus au-dessus de l’autoroute A7. Ils ont ainsi entravé le trafic pendant deux heures, de 6h30 à 8h30.

« Au début, ça se passait bien avec les forces de l’ordre, ils nous aidaient à réguler la circulation pour ne pas trop gêner les automobilistes », témoigne Zaya. Tout change avec l’arrivée des gendarmes de la Cnamo (cellule nationale d’appui à la mobilité, créée sous François Fillon, en 2011, spécialisée dans la lutte contrer les actions de désobéissance civile)...

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Article publié dans Le Crestois du 5 juin 2026

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