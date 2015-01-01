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Lynx, es-tu là ?

Le plus grand félin d’Europe a été observé à plusieurs reprises dans la Drôme, mais sa présence est à son image : fantomatique...

Lynx Thomas Capelli
Un lynx à Saint-Laurent-du-Pont, dans le sud-ouest de la Chartreuse, en 2018 (photo : Thomas Capelli - PNR Chartreuse)

Croiser un lynx dans la Drôme ? Jamais de la vie, diraient certains. Et pourtant… Ces dix dernières années, le « fantôme des forêts » a été observé au moins à cinq reprises dans le département, plus particulièrement dans le périmètre du Parc naturel régional du Vercors. L’observation la plus récente date de 2020 : le plus grand félin d’Europe a été aperçu dans le col de Rousset. Alors oui : le lynx rôde, occasionnellement, dans notre département, et pourrait même bientôt s’y installer. « Bien que plus discrète [que celle du loup], la présence du lynx a été constatée dans le Vercors et le Diois », écrivait d’ailleurs la préfecture de la Drôme dans son « point sur les populations protégées », publié en avril dernier.

Fourrure tachetée cryptique, visage encadré de favoris et oreilles surmontées de pinceaux de poils noirs, le lynx boréal est surnommé le fantôme des forêts en raison de son extrême discrétion...

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Article publié dans Le Crestois du 5 juin 2026

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