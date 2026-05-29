la CCVD lance la Maison des services de la Gervanne-Sye

Le dernier conseil communautaire a achevé de mettre sur les rails la nouvelle mandature...

C’est un conseil communautaire un peu technique qui s’est déroulé le mardi 26 mai à Eurre, au siège de la communauté de communes du Val de Drôme (CCVD). « Aujourd’hui, on a encore les zapettes », a averti en introduction la présidente Christine Marion, faisant référence au matériel électronique utilisé pour voter lors de l’élection des représentants de l’intercommunalité dans différentes instances locales.

Pour commencer, les élus se sont d’abord attaqués à la lecture du rapport du Sytrad, le syndicat de traitement des déchets Drôme-Ardèche...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 29 mai 2026