La 3CPS lance la collecte des bouteilles consignées

On peut déposer les bouteilles consignées dans les déchetteries d’Aouste, de Crest et de Saillans, avant qu’elles soient nettoyées à Chabeuil.

La coopérative Ma Bouteille s’appelle Reviens a mis en place un réseau de collecte des bouteilles réemployables au sein des déchetteries de la communauté de communes du Crestois et du pays de Saillans (3CPS), sur les sites de Crest, d’Aouste-sur-Sye et de Saillans.

Cette démarche permet aux habitants du territoire de rapporter leurs bouteilles réemployables afin qu’elles soient ensuite lavées dans notre usine de Chabeuil puis remises en circulation auprès de producteurs locaux engagés dans le réemploi...

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Article publié dans Le Crestois du 29 mai 2026