Un grand projet de piste sur le synclinal

Le projet de création d’une « piste de défense de la forêt contre les incendies » (DFCI) de 22 kilomètres, sur le versant nord du synclinal de Saoû, suscite l’inquiétude de riverains et de naturalistes, mais est fermement soutenu par les élus locaux et les pompiers.

Les travaux commenceront au mois d’octobre. C’est du moins ce qu’espère la communauté de communes du Crestois et du pays de Saillans (3CPS), qui porte le projet de création d’une « piste DFCI » (pour Défense de la forêt contre les incendies), longue de 22 km, sur le versant nord du synclinal perché de Saoû, entre les pentes de Roche Colombe, à Aouste-sur-Sye, et le hameau des Auberts, à Chastel -Arnaud. Un projet d’ampleur – le plus important, dit-on, de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes – qui a été présenté le mercredi 20 mai au centre rural d’animation de Piégros-la-Clastre, lors d’une réunion publique mouvementée...

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Article publié dans Le Crestois du 29 mai 2026