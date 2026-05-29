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Le résistant mourant enfin nettoyé !

À Crest, la statue de Léopold Kertz a été remise à neuf.

Chose promise, chose due. Comme nous vous le racontions dans notre édition du 15 mai, la statue du Résistant mourant, installée square de la Résistance, à Crest, avait besoin d’un nettoyage en profondeur... Ce que les associations mémorielles n’avaient d’ailleurs pas manqué de demander aux nouveaux élus du conseil municipal de Crest. La deuxième adjointe, Mathilde Imer, avait promis, lors de la cérémonie du 8-mai, que la mairie ferait le nécessaire avant les prochaines commémorations.

C’est désormais chose faite : le mercredi 27 mai, l’entreprise Croze, de Piégros-la-Clastre, a remis à neuf cette statue réalisée en 1949 par Léopold Kertz.

Martin Chouraqui

Article publié dans Le Crestois du 29 mai 2026

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