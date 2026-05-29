Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Une exposition gourmande au lycée Armorin

Des élèves de CAP restauration ont travaillé avec un photographe aoustois.

Des portraits en tenue professionnelle et des gros plans de leurs mains en pleine action. Vingt-quatre élèves en première année de CAP production, service et restauration de la Cité scolaire Armorin ont suivi cette année un projet mené sur huit séances par le photographe professionnel aoustois Sylvain Gouraud. Et comme on dresse une assiette en fin de service, ils présentaient leur travail lors d’un vernissage organisé au lycée, le mardi 26 mai...

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Article publié dans Le Crestois du 29 mai 2026

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