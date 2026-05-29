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La piscine de Crest va rouvrir

Priorité aux scolaires jusqu’au 4 juillet avant une ouverture tous les jours.

Envie de piquer une tête en pleine canicule ? Si la rivière n’est pas votre dada, il vous faudra attendre le mardi 2 juin pour profiter de la piscine intercommunale de Crest. L’équipement, géré par la communauté de communes du Crestois et du pays de Saillans (3CPS), rouvre en effet bientôt ses portes, en deux phases...

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Article publié dans Le Crestois du 29 mai 2026

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