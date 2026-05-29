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Blacons-Piégros : les parents d’élèves mobilisés

Une menace de fermeture de classe plane sur les écoles communales.

Il y avait foule, le mardi 26 mai, sur le pont du Batelier, entre Piégros-la-Clastre et Mirabel-et-Blacons. Les parents délégués du regroupement pédagogique intercommunal (RPI) avait appelé parents, enseignants, habitants et soutiens en tout genre à ce grand rassemblement festif et déterminé, afin de rappeler leur farouche opposition à la fermeture d’une classe dans les écoles communales.

Pour mémoire, c’est l’école élémentaire de Blacons qui est sur la sellette et pourrait perdre, à la rentrée prochaine, l’une de ses trois classes...

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Article publié dans Le Crestois du 29 mai 2026

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