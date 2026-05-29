Crest : une fête médiévale sous un soleil de plomb

La 20e édition de la Fête médiévale était placée sous le signe du cheval.

Vingt ans après sa création, la Fête médiévale a, une nouvelle fois, les samedi 23 et dimanche 24 mai, transformé la ville de Crest en une vaste cité moyenâgeuse ! Costumes d’époque, spectacles en armes, concerts de troubadours, et autres animations diverses et variées ont rythmé un week-end ensoleillé et au programme bien chargé.

Le public est venu en nombre pour profiter des animations, notamment au centre équestre, où le spectacle La Légende du prince William, joué à guichets fermés a, sans aucun doute, été le point d’orgue des festivités. On notera que, cette année comme les précédentes, les commerces du centre-ville ont, dans une très large mesure, participé aux festivités en décorant leur vitrine ou en ouvrant simplement leurs portes samedi et dimanche. Rendez-vous en 2027 pour la 21e édition !

Martin Chouraqui

Article publié dans Le Crestois du 29 mai 2026