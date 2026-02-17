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Crest’actif : un avis défavorable pour recevoir du public

Le risque incendie a été pointé par le service départemental d'incendie et de secours.

« En cas d’incendie dans l’établissement, celui-ci présente un risque pour le public présent. » Telle est la conclusion du rapport de visite effectuée par la commission de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) le 17 février 2026 à Crest’actif, le centre communal d’action sociale, géré par la mairie de Crest. Une inspection menée avant les dernières élections municipales par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis) dans le cadre d’une visite périodique comme il y en a tous les trois ans. À l’issue de ce contrôle, un « avis défavorable au fonctionnement de l’établissement » a été émis par cette commission...

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Article publié dans Le Crestois du 29 mai 2026

À consulter : Le rapport de visite de la commission de sécurité

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