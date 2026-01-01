Des producteurs de lavande tentés de jeter l’éponge

Face à un cours très bas, les producteurs de lavande et de lavandin peinent à voir le bout du tunnel.

Les champs de lavande et de lavandin ne bleuiront pas avant plusieurs semaines dans la vallée de la Drôme. Un spectacle magnifique, qui fera suite à celui qu’offrent, en ce moment, les champs de coquelicots dans les blés en herbe. Mais ce paysage prisé des touristes risque fort de se faire plus rare dans les prochaines années. Ainsi, sous l’effet conjugué de la hausse des prix du gasoil et d’un prix au kilo désespérément bas, certains producteurs ont décidé d’abandonner cette culture...

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Article publié dans Le Crestois du 22 mai 2026