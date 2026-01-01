La grêle a encore frappé

Un orage de grêle très localisé a fait de gros dégâts dans des exploitations agricoles de la vallée.

En cette chaude après-midi du jeudi 14 mai, un épais nuage noir, arrivant de l’ouest, commence à s’élever au-dessus des plaines agricoles du Val de Drôme. À sa base, une protubérance nuageuse plus claire annonce le pire : la grêle, une nouvelle fois, va s’abattre, imprévisible, sur la vallée. Les communes d’Allex, d’Eurre, de Grâne, de la Roche-sur-Grane, de Saoû, de Divajeu, de Crest, d’Aouste-sur-Sye, de Piégros-la-Clastre, ont en effet été aléatoirement frappées par l’orage qui a, par endroits, gravement endommagé les cultures...

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Article publié dans Le Crestois du 22 mai 2026