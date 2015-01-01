Noé tissot a été arrêté par l’armée israélienne

Le jeune Blaconnais était dans la flottille qui tentait de rejoindre Gaza.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, jeudi 21 mai, nous ignorons encore le sort qui a été réservé à Noé Tissot. Le jeune homme, originaire de Mirabel-et-Blacons, se trouvait dans la flottille qui tente de rejoindre, depuis début avril, l’enclave palestinienne de Gaza.

Comme nous vous le racontions dans notre édition du 8 mai, plusieurs Drômois ont rejoint cette expédition, portée par trois organisations internationales, avec un double objectif : briser le blocus imposé par Israël à Gaza depuis 2007 et interpeller l’opinion et les gouvernements européens sur l’extrême gravité de la situation à Gaza.

Selon les dernières informations dont nous disposons, Noé Tissot a été arrêté par les forces armées israéliennes le lundi 18 mai à bord du Peluxo, l’un des navires de la flottille...

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Article publié dans Le Crestois du 22 mai 2026