Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

« Tout le monde a besoin de nous »

Entretien avec Christian Blachier, directeur de l’Office français de la biodiversité dans la Drôme.

Le samedi 25 avril, les nouveaux bureaux de l’antenne Drôme de l’Office français de la biodiversité étaient officiellement inaugurés à Eurre par la préfète Marie-Aimée Gaspari. Un nouveau site qui, expliquait-elle alors, « permet de regrouper les équipes, de renforcer la coordination et d’améliorer l’efficacité opérationnelle au service de la protection de la biodiversité ». Entretien avec son directeur, Christian Blachier...

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Article publié dans Le Crestois du 22 mai 2026

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