« Tout le monde a besoin de nous »

Entretien avec Christian Blachier, directeur de l’Office français de la biodiversité dans la Drôme.

Le samedi 25 avril, les nouveaux bureaux de l’antenne Drôme de l’Office français de la biodiversité étaient officiellement inaugurés à Eurre par la préfète Marie-Aimée Gaspari. Un nouveau site qui, expliquait-elle alors, « permet de regrouper les équipes, de renforcer la coordination et d’améliorer l’efficacité opérationnelle au service de la protection de la biodiversité ». Entretien avec son directeur, Christian Blachier...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 22 mai 2026