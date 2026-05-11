Gilles Magnon réélu président du syndicat Drôme-Gervanne

L’étude du karst de la Gervanne sera l’un des gros dossiers du mandat.

Le lundi 11 mai, le syndicat mixte des eaux Drôme-Gervanne (SMEDG), qui regroupe les communes d’Aouste-sur-Sye, de Crest, de Mirabel-et-Blacons, de Montclar-sur-Gervanne, de Piégros-la-Clastre et de Suze, a tenu son premier conseil de la nouvelle mandature. Pour mémoire, le SMEDG a pour objet la production d’eau potable et sa fourniture aux communes membres.

Le président sortant, Gilles Magnon, a procédé à l’installation des douze conseillers et suppléants désignés par leur commune respective, avant de céder la place au doyen de l’assemblée pour l’organisation de l’élection du président...

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Article publié dans Le Crestois du 22 mai 2026