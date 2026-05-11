Gilles Magnon réélu président du syndicat Drôme-Gervanne
L’étude du karst de la Gervanne sera l’un des gros dossiers du mandat.
Le lundi 11 mai, le syndicat mixte des eaux Drôme-Gervanne (SMEDG), qui regroupe les communes d’Aouste-sur-Sye, de Crest, de Mirabel-et-Blacons, de Montclar-sur-Gervanne, de Piégros-la-Clastre et de Suze, a tenu son premier conseil de la nouvelle mandature. Pour mémoire, le SMEDG a pour objet la production d’eau potable et sa fourniture aux communes membres.
Le président sortant, Gilles Magnon, a procédé à l’installation des douze conseillers et suppléants désignés par leur commune respective, avant de céder la place au doyen de l’assemblée pour l’organisation de l’élection du président...
La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.
Article publié dans Le Crestois du 22 mai 2026