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Les parents d’élèves d’Aouste maintiennent la pression

Le rectorat reviendra-t-il sur la suppression d’une classe à l’école publique d’Aouste-sur-Sye ?

Le 31 mars dernier, les parents d’élèves d’Aouste-sur-Sye avaient reçu une bien mauvaise nouvelle : le projet de carte scolaire 2026, fruit de longues heures de négociation entre les syndicats et Nathalie Kuehn, la directrice académique des services de l’Éducation nationale (Dasen), avait abouti à la fermeture de trois classes dans la vallée au nom de la baisse des effectifs, dont une à l’école Jules-Ferry. Ils s’étaient pourtant battus pour éviter cela, faisant valoir qu’à Aouste, cette baisse d’effectifs n’allait être que temporaire, car l’arrivée de nouvelles familles annonçait plutôt l’inverse dans un futur proche.

L’ouverture des inscriptions pour l’année prochaine confirme cette intuition...

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Article publié dans Le Crestois du 22 mai 2026

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