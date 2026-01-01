L’ensemble vocal Cheers ! bientôt en concert

Le lundi 1er juin à l'Eden.

Depuis septembre, les chorales de « Du jazz à l’âme » ont fait une entrée remarquée dans le paysage culturel crestois. Porté par le chanteur et arrangeur Loïs Le Van, le projet rassemble aujourd’hui trois choeurs aux identités très différentes… et déjà plus d’une centaine de participants autour du chant, de la création et du plaisir de faire sonner les voix ensemble.

Parmi eux, Cheers ! réunit une trentaine de choristes pétillants dans un répertoire jazz, pop et soul, revisité à travers des arrangements originaux, exigeants et accessibles. Entre énergie collective, humour, mouvement et contrastes musicaux, le groupe cultive une vraie personnalité scénique et une complicité réjouissante. Cette première année dépasse toutes les attentes : les trois chorales affichent une dynamique enthousiaste et un quatrième choeur 100 % improvisé ouvrira dès la rentrée prochaine.

Cheers ! sera en concert le lundi 1er juin à 19h30 au cinéma L’Eden, avec en première partie « 13 femmes et quelques valises », par l’Atelier de la Voix.

Une soirée vivante, audacieuse et pleine de surprises… à ne pas manquer ! Réservations sur Helloasso (6-8 €, gratuit - 12 ans).

L’ensemble vocal Cheers

Article publié dans Le Crestois du 22 mai 2026