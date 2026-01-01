Le Globe continue de tourner !

Franck et Bouchra Barreau ont repris le café-restaurant de Crest.

C’est une institution crestoise, qui semble avoir toujours été installée sur la montée du pont… Le café-restaurant Le Globe, tenu par la famille Peyrieux pendant vingt-trois ans, a été cédé en avril dernier à Franck et Bouchra Barreau. Les nouveaux gérants de l’établissement ont rouvert les portes du restaurant dans l’effervescence d’un jour de marché, le samedi 16 mai.

Franck et Bouchra travaillent depuis toujours dans le monde de la restauration, elle en cuisine, lui, en salle...

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Article publié dans Le Crestois du 22 mai 2026