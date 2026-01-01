Une auberge de jeunesse va ouvrir à Beaufort

Quatre jeunes gens ont rénové l’ancienne épicerie pour en faire un dortoir

Une animation inhabituelle régnait, ces dernières semaines, autour du numéro 18 de la Grand-Rue, à Beaufort-sur-Gervanne. C’est ici même, dans les anciens locaux de l’épicerie associative du village, que quatre jeunes gens ont décidé de créer l’Auberge du buisson, qui ouvrira ses portes le 17 juin prochain.

Une sorte d’auberge de jeunesse qui, sans être affiliée à la fédération internationale des établissements de ce type, proposera bientôt huit couchages, en dortoir, à destination d’un public aux moyens modestes et de passage pour de courtes périodes dans le pays de Beaufort...

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Article publié dans Le Crestois du 22 mai 2026