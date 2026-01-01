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La reine des Chakmas a reçue à Crest

Rani représente ce peuple autochtone du Bengladesh.

CHAKMAS
De gauche à droite : Hugues Vernier, Morgane Ducord, Abhijan-Chakma-Colomb, Reine Rani, Rémi Pflieger-Chakma (président de la Voix des Jummas), Thierry Bonté, Danièle Chaise-Pérez, Samapti-Chakma Borgne (conseillère de l’association de la Voix des Jummas)

Le samedi 16 mai au soir ont eu lieu, à la salle Coloriage de Crest, les fêtes traditionnelles des Jummas, peuple autochtone du Bengladesh. Des fêtes appelées « Bizu » « Sangrai » et « Boisu » (Boi-sa-Bi), ce qui correspond au Nouvel an.

Près de deux cents personnes sont venues de toute la France participer à cette fête et honorer ainsi la venue de la reine Rani, membre de la communauté Chakma...

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Article publié dans Le Crestois du 22 mai 2026

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