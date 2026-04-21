Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

L’Aostan, la maison des zAZa's va ouvrir en septembre

Huit personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer y vivront en colocation.

Mardi 21 avril 2026... C’est la date que tous les amis des zAZa’s vont devoir marquer d’une petite pierre blanche. Ce jour-là, en effet, à l’occasion de l’assemblée générale (AG) de l’association, tous les participants ont pu découvrir les locaux de « l’Aostan » à Aouste-sur-Sye qui abritera bientôt la première Maison des zAZa’s.

Beaucoup d’émotion pour Carole Belmonte, la cheffe de projet et fondatrice de l’association, qui porte cette aventure depuis près de neuf ans...

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Article publié dans Le Crestois du 15 mai 2026

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