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Les nouveaux élus de la 3CPS se répartissent le boulot

Le conseil communautaire a voté les indemnités de ses élus, ainsi que leurs délégations et autres représentations.

L’installation du nouveau conseil communautaire de la communauté de communes du Crestois et du Pays de Saillans (3CPS) s’est poursuivie le mardi 12 mai, avec le vote, à la salle Coloriage de Crest, de délibérations attribuant les fonctions des élus pour les six années à venir.

Ont d’abord été votées les indemnités du président et maire de Piégros-la-Clastre Éric Escande...

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Article publié dans Le Crestois du 15 mai 2026

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