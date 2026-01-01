Le contrat eau et climat de la vallée officiellement signé

Ce document qui touche aux enjeux de l’eau prévoit 259 actions en trois ans.

À l’invitation du Syndicat mixte de la rivière Drôme (SMRD), pilote de l’animation du Contrat eau et climat de la vallée de la Drôme, plus de quatre-vingts personnes se sont réunies le jeudi 28 avril à l’ancien monastère de Sainte-Croix. Parmi elles, la sous-préfète de Die (qui était encore en activité), Véronique Simonin ; le président du Département, Franck Soulignac ; le directeur régional de l’Agence de l’eau, Nicolas Alban, les présidents et la présidente des trois intercommunalités de la vallée de la Drôme ; le président du SMRD, Gérard Crozier… et un grand nombre de représentants des communes et syndicats d’eau potable et d’assainissement...

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Article publié dans Le Crestois du 15 mai 2026