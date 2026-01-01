Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Le contrat eau et climat de la vallée officiellement signé

Ce document qui touche aux enjeux de l’eau prévoit 259 actions en trois ans.

À l’invitation du Syndicat mixte de la rivière Drôme (SMRD), pilote de l’animation du Contrat eau et climat de la vallée de la Drôme, plus de quatre-vingts personnes se sont réunies le jeudi 28 avril à l’ancien monastère de Sainte-Croix. Parmi elles, la sous-préfète de Die (qui était encore en activité), Véronique Simonin ; le président du Département, Franck Soulignac ; le directeur régional de l’Agence de l’eau, Nicolas Alban, les présidents et la présidente des trois intercommunalités de la vallée de la Drôme ; le président du SMRD, Gérard Crozier… et un grand nombre de représentants des communes et syndicats d’eau potable et d’assainissement...

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Article publié dans Le Crestois du 15 mai 2026

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