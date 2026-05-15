Participation record au challenge Vallée de la Drôme

De 2 kilomètres à 85 kilomètres, chacun a trouvé course à son pied ce week-end.

Pour sa 24e édition, le challenge Vallée de la Drôme, festival de la course à pied, peut s’enorgueillir d’une participation record. Près de 1 500 personnes ont pris le départ de l’une des neuf courses proposées entre le 8 et 10 mai par les organisateurs.

Les réjouissances ont démarré vendredi avec le départ en fin d’après-midi de la Dungeon race, la fameuse montée de la Tour de Crest depuis le pont Mistral...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 15 mai 2026