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Participation record au challenge Vallée de la Drôme

De 2 kilomètres à 85 kilomètres, chacun a trouvé course à son pied ce week-end.

Pour sa 24e édition, le challenge Vallée de la Drôme, festival de la course à pied, peut s’enorgueillir d’une participation record. Près de 1 500 personnes ont pris le départ de l’une des neuf courses proposées entre le 8 et 10 mai par les organisateurs.

Les réjouissances ont démarré vendredi avec le départ en fin d’après-midi de la Dungeon race, la fameuse montée de la Tour de Crest depuis le pont Mistral...

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Article publié dans Le Crestois du 15 mai 2026

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