Sexualité, IVG, violences… Le Planning familial à l'écoute

Devant Le Central vapeur, une action de soutien au Planning familial s’est déroulée samedi 9 mai.

« On existe, le Planning familial de la Drôme est toujours ouvert ! » C’est en substance le message que voulaient faire passer ses bénévoles et salariées le 9 mai sur le stand dressé devantle café Le Central vapeur, place Albert-Argod. Une façon de rappeler qu’il y a un an, le conseil départemental de la Drôme actait la fermeture des sept centres de santé sexuelle (CSS) dont il assurait la gestion dans le département et annonçait réduire de 20 % les subventions allouées aux dix autres centres du territoire (cinq portés par le planning familial et cinq par des hôpitaux) .

DÉFENDRE LES CSS

« À Crest, les habitant·es de la vallée de la Drôme ont toujours accès au centre de santé sexuel de l’hôpital, qui fait un très bon travail. L’association La Louve intervient aussi sur ce territoire », souligne Clémence, salariée de l’antenne valentinoise du Planning familial.

Mais avec un budget amputé de 20 % pour le CSS de Crest et la fermeture des centres de Livron et Loriol gérés par le Département, la capacité d'accueil des bénéficiaires du territoire s’en trouve forcément réduite. D’où l’urgence de continuer à défendre l’existence des centres de santé sexuelle. C’était l’un des objectifs du stand tenu par le Planning familial à Crest ce samedi. L’occasion aussi de répéter que, non, le centre du Planning familial de Valence n’a pas fermé. Et qu’il est possible d’y prendre rendez-vous, quel que soit son lieu de vie, tout comme à Romans-sur-Isère, Nyons, Dieulefit ou Buis-les-Baronnies.

Ces cinq centres accueillent et renseignent sur les questions de sexualité, de contraception, d'interruption volontaire de grossesse, de violences... « Nous constatons une augmentation des entretiens pour des motifs de violence conjugale. Souvent les personnes sont venues pour un autre motif et la parole se libère pendant la consultation », signale Clémence.

APPEL AUX DONS

Samedi, l’appel aux dons était également au programme. Face à la baisse des soutiens publics, le Planning familial compte sur de nouvelles sources de financement, y compris du mécénat d’entreprise, si celui-ci coche les cases de la charte éthique nationale. « Nous avons besoin de créer une communauté autour du Planning familial, car les prochaines années pourraient s’avérer difficiles pour des mouvements comme le nôtre », avertit la jeune salariée.

De Planning familial, il sera aussi question le 20 juin à 18 heures, à la Gare à coulisses d’Eurre, avec le spectacle décalé 60 ans d’écoute, théâtre radiophonique de la compagnie L’Escarpée.

Sophie Sabot

Plus d'infos : le Planning familial de Valence est joignable du lundi au jeudi au 04 75 56 03 09.

Un numéro d’urgence, anonyme et gratuit, est aussi disponible du lundi au samedi de 9h à 20h : 0 800 08 11 11.

Article publié dans Le Crestois du 15 mai 2026