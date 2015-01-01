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Don de sang le 15 mai, mobilisons-nous à Crest !

Les besoins en sang sont toujours élevés.

La dernière collecte de sang organisée à Grâne a malheureusement connu une participation plus faible qu’espérée. Trente-six personnes se sont présentées (dont seulement vingt-six avaient pris rendez-vous auparavant). Il y avait deux nouveaux donneurs et, en tout, vingt-neuf prélèvements ont été effectués. Pourtant, les besoins en sang restent constants et indispensables pour soigner de nombreux patients chaque jour. Face à cette situation, la prochaine collecte organisée à Crest est plus importante que jamais.

Chaque donneur compte, chaque don peut sauver jusqu’à trois vies. En donnant un peu de votre temps, vous participez concrètement à une grande chaîne de solidarité. Habitants de Crest et des environs, le 15 mai à Crest (salle Coloriage), nous pouvons ensemble faire de cette prochaine collecte un véritable succès. Que vous soyez donneur fidèle ou nouveau volontaire, votre présence est essentielle pour aider à maintenir des réserves suffisantes.

N’attendons pas que le besoin nous touche de près pour agir. Mobilisons-nous nombreux pour cette collecte de sang à Crest et montrons que la solidarité locale est toujours bien vivante !

Rémi Granier

Plus d'infos : prochaine collecte le vendredi 15 mai de 8h à 12h30, salle Coloriage. Possibilité de prendre rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr.

Article publié dans Le Crestois du 15 mai 2026

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