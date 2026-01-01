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Le premier 8-Mai de la nouvelle équipe municipale

Une foule nombreuse s'est recueillie au square de la Résistance vendredi 8 mai.

Le square de la Résistance accueillait une foule nombreuse, le matin du vendredi 8 mai. La nouvelle équipe municipale y organisait, devant la statue du Résistant mourant, la commémoration de la victoire des Alliés et la capitulation de l’Allemagne nazie, le 8 mai 1945.

Présidée par Danièle Chaise-Perez, élue déléguée aux commémorations, la cérémonie s’est déroulée en présence de nombreux élus et anciens élus municipaux...

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Article publié dans Le Crestois du 15 mai 2026

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