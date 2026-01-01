La Gervanne menacée par le piétinement intensif de son lit
Inquiets, pêcheurs et élus espèrent trouver des solutions pour lutter contre ce fléau.
Alors que la saison touristique démarre tout juste, la communauté de communes du Val de Drôme (CCVD) a lancé une campagne de communication pour alerter sur les conséquences néfastes de la randonnée aquatique. Ce loisir vert prisé, à la mode sur les réseaux sociaux en raison d’un supposé bienfait pour le corps, consiste à remonter le lit d’une rivière en baskets.
La Gervanne est depuis quelques années le rendez-vous préféré de ces amateurs de fraîcheur, qui déboulent toujours plus nombreux à ses abords dès les premiers rayons de soleil, en particulier depuis qu’une randonnée de ce type est conseillée par plusieurs influenceurs, tour operators, ou même Decathlon, entre Eygluy-Escoulin ou Beaufort-sur-Gervanne et les chutes de la Druise à Omblèze. Un parcours familial et pratique, mais qui a l’inconvénient de faire traverser aux randonneurs la Gervanne au moins quinze fois – quand certains ne décident pas tout simplement de remonter la rivière quasiment entièrement dans son lit...
Article publié dans Le Crestois du 15 mai 2026