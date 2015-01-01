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Le retour des zones de quiétude en forêt de Saoû

Des zones pour préserver la faune sauvage du 15 mai au 15 juillet.

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Des zones de quiétude temporaires en forêt de Saoû avaient été mises en place en 2025 et – hormis quelques rares exceptions – avaient été bien respectées et bien comprises comme visant à protéger, lors de périodes sensibles, une biodiversité souvent chahutée par le climat mais aussi par la fréquentation.

Expliquons, à nouveau, la démarche...

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Article publié dans Le Crestois du 15 mai 2026

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