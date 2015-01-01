Les amis du Crestois organisent leurs Assemblées générales

N’hésitez pas à vous joindre à eux le vendredi 29 mai à 18h30.

L’association Les Amis du Crestois organise son assemblée générale (AG) annuelle et une assemblée générale extraordinaire le vendredi 29 mai à 18h30 au Centre rural d’animation (CRA) de Piégros-la-Clastre.

L’ordre du jour de l’AG ordinaire sera classiquement centré sur le rapport moral, le rapport d’activité et le rapport financier. L’AGE permettra de valider les modifications de statuts dont le projet a été envoyé aux adhérents avec l’infolettre d’avril.

Les adhérents (ou futurs adhérents) qui n’auraient pas encore fourni d’adresse électronique à l’association sont invités à le signaler à l’adresse Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. . Ils pourront ainsi recevoir l’infolettre d’avril avec le projet de statuts modifiés pour se prononcer lors de l’AGE. Un exemplaire papier sera également consultable au journal (48, rue Sadi-Carnot).

Ces AG sont une belle opportunité de faire le point sur la vie de l’association, sur les modalités de son soutien au journal, les problématiques et les projets en cours. Une occasion aussi de dialoguer avec et entre les adhérents. Enfin, ce sera le bon moment pour confirmer et renouveler le conseil d’administration. Le verre de l’amitié conclura cette rencontre.

Votre présence aux AG est d’autant plus précieuse que l’absence de quorum imposerait de refaire convocation. À ce jour, l’association compte 102 adhérents, ce qui porte le quorum à 51 adhérents présents ou représentés. La modification des statuts permettra, entre autres, d’abaisser le quorum pour les années prochaines. À défaut de présence, merci de donner un pouvoir signé, disponible sous votre convocation. Soutenir l’association, c’est soutenir Le Crestois.

Le conseil d’administration des Amis du Crestois

Article publié dans Le Crestois du 15 mai 2026