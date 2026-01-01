Les dessinateurs s’invitent dans le crestois

À l’occasion du festival de BD Bulles en Drôme, les dessins ont chipé la place des photos du Crestois. Une première !

Et voilà enfin entre vos mains le numéro collector promis : à l’occasion du festival Bulles en Drôme, qui se tient du samedi 2 au dimanche 3 mai à Eurre, Le Crestois accueille, pour illustrer ses articles, les oeuvres de dessinateurs et dessinatrices de bande dessinée ! Les lecteurs attentifs auront peut-être déjà reconnu en Une le crayonné pétillant de Christian Heinrich, le papa des P’tites Poules qui ont déjà mis la main sur notre logo (les coquines), et que l’on remercie de nous avoir donné un p’tit coup de main pour convaincre les copains et copines du festival à rejoindre cette aventure inédite.

Parmi eux, Roland Boschi, qui a franchi l’Atlantique pour rejoindre DC Comics, s’est intéressé à nos super-héros du Vercors (page 7), Sandra Violeau, plutôt branchée super héroïnes, nous fait découvrir un art méconnu (page 10), Alain Sirvent a pris ses pinceaux pour croquer de drôles de moutons (page 5), PrincessH, que certains lecteurs connaissent par ses dessins de presse dans La Croix, offre son regard piquant sur les réseaux sociaux (page 2). Enfin, Jez Almo a troqué l’univers vitaminé de Minecraft pour celui de gros toutous (page 3) et Arnaud Boutle a mis l’onirisme magique de ses dessins au service d’une micro-ferme au pied du Vercors (page 8). Sans oublier Fabien Rodhain, scénariste, qui a glissé son imagination débordante dans les petites annonces (page 11)...

DES POULES QUI NE MUENT PAS

Mais Le Crestois dessiné n’aurait point été complet sans la patte des dessinateurs de notre chère vallée : ainsi, Jacques-Rémy Girerd alias Pointron’Infos dans Le Crestois, s’est chargé de croquer deux nouvelles têtes élues (pages 3 et 4), Gilles Rhode, aka Rodhoïd, est allé à la rescousse d’un vieux clocher à Roynac (page 9), et Yann Dégruel a fait le portrait d’une jeune pousse prometteuse (page 16). À noter, dans la rubrique talent en devenir, Domitille, treize ans, a proposé sa version piquante des bains de forêt (page 12). Merci à toutes et à tous !

Tout ce beau monde sera bien sûr à retrouver en chair et en os lors du festival Bulles en Drôme. Vingt-cinq auteurs, dont les contributeurs susnommés, mais aussi Franck Margerin (qui fait l’objet d’une exposition), Poupard, Alicia Grande et bien d’autres viendront dédicacer leurs oeuvres tout au long des deux jours du festival. Les fanas de BD pourront profiter aussi de la bourse à la BD, les jeunes fans participer à des ateliers, et les plus petits s’offrir un tour à poney. Et vive la bande dessinée !

Blandine Flipo

Illustration : Christian Heinrich

Festival de BD d’Eurre, samedi 2 mai de 14 à 18 heures, dimanche 3 mai de 10 à 17h30. Dédicaces à la salle des fêtes, ateliers et expositions à la bibliothèque, au temple et à la mairie. Entrée : deux euros, gratuit pour les moins de douze ans.

Article publié dans Le Crestois du 1er mai 2026