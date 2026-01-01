Des jeunes de la vallée au parlement des enfants

Une classe de 6e d’Armorin va proposer une loi sur l’accès des mineurs au réseaux sociaux.

Depuis le mois de novembre, les élèves de la classe de 6e 5 du collège Armorin sont engagés dans le dispositif du Parlement des enfants. L’objectif est de comprendre comment fonctionne le Parlement en proposant une loi simplifiée. Il s’agit de réfléchir à un thème imposé, en lien avec la société. Chaque année le thème change. Il y a eu par exemple « Promouvoir l’égalité femmes/hommes à travers le sport », ou « Garantir aux enfants une alimentation durable et équilibrée ». Les élèves doivent rédiger une page d’explications et quatre articles de loi.

Une classe de CM2 et une classe de 6e de chaque circonscription participent au Parlement des enfants...

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Article publié dans Le Crestois du 1er mai 2026

Illustration : PrincessH