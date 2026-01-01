La 3cps se dote d’un exécutif « rassembleur »

Éric Escande, maire de Piégros-la-Clastre et nouveau président de la 3CPS, s’est entouré d’un exécutif représentatif du territoire de l’intercommunalité.

Un changement d’ère. Ou, a minima, une envie de changement. Le jeudi 23 avril, le gymnase Rif de Blanc, à Piégros-la-Clastre, accueillait la première assemblée pleinière de la communauté de communes du Crestois et du pays de Saillans (3CPS), après les élections municipales des 13 et 20 mars. Ce conseil d’installation visait à désigner le nouvel exécutif intercommunal, à savoir la présidence et ses vice-présidences, ainsi que les membres du bureau.

Si la plupart des nouveaux conseillers communautaires faisaient, ce jeudi soir, leurs premiers pas dans le petit monde de l’intercommunalité, les plus anciens se sont forcément remémoré le conseil qui avait inauguré la précédente mandature. Une installation tendue...

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Article publié dans Le Crestois du 1er mai 2026

Illustration : Jacques-Rémy Girerd